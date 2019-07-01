Вашингтон, 1 июля 2019, 12:00 — REGNUM
Японский автопроизводитель Mazda отзывает в США 25 003 автомобиля марки Mazda3. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.
Отзыву подлежат модели, сошедшие с конвейеров предприятия Mazda в Японии и Мексике в период с 25 сентября 2018 года по 19 апреля 2019 года.
Причиной отзывной акции стал небольшой зазор между болтами ступицы и фланцами ступицы. Этот брак может привести к серьезной поломке автомобиля. Гайки с проушинами могут ослабнуть, в следствии чего появляется риск потери колеса в ходе эксплуатации.
Официальная кампания по отзыву машин начнется в первых числах августа 2019 года. Владельцев Mazda3 оповестят о необходимости доставить свой автомобиль в официальные сервисные центры, где специалисты подтянут болты. Однако эту несложную процедуру автовладельцы могут провести и самостоятельно.
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