Лондон, , 11:38 — REGNUM

Британская компания Jaguar Land Rover в начале июля объявит о своих планах по производству электромобилей. Об этом пишет издание Sunday Times.

Ожидается, что крупнейший британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover будет выпускать электромобили на своем центральном заводе в английском замке Бромвич.

Сообщается, что первой полностью электрической моделью компании станет седан XJ. Всего Jaguar планирует пока электрифицировать три модели, среди которых есть и спортивный внедорожник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский производитель автомобилей в последнее время сталкивается с рядом трудностей. На предприятиях Jaguar Land Rover прошло сокращение рабочих мест, а ряд заводов и вовсе закрылись. Кроме того, на протяжении последних месяцев продажи автомобилей компании упали. Связано это с падением спроса на дизельные автомобили и неопределенностью по Brexit.

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