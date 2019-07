Роквилл, США, , 11:00 — REGNUM

Пользователь с ником TheBlackPixel создал первую масштабную модификацию (мод) для игры The Elder Scrolls V: Skyrim, посвящённую подводному пространству. Его разработка под названием The Depths of Skyrim («Глубины Скайрима») добавит в проект более тысячи новых подводных предметов и существ, сообщил портал PCGamesN 30 июня.

Благодаря новой модификации геймеры смогут потратить несколько часов, изучая водоёмы игры. В Depths of Skyrim появятся новые виды травы и кораллов, более тысячи разновидностей рыб, подводные сокровища, а также изменится цветовая палитра существующих элементов подводной флоры и фауны.

Стоит отметить, что мод затронет не все игровые локации — большинство нововведений распространятся только на Sea of Ghosts («Море призраков»), которое находится в северной части игровой карты. Отдельно сообщается, что Depths of Skyrim не имеет ошибок совместимости с другими модификациями, поэтому его можно сочетать с разработками других моддеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанат Skyrim с ником Gmtom создал необычную текстовую ролевую игру для использования в приложении для знакомств Tinder. По задумке автора, девушка должна была пройти небольшое текстовое приключение и оказаться в начале сюжета TES V: Skyrim.

