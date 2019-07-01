Санкт-Петербург, , 09:06 — REGNUM

Одна из самых востребованных моделей в России — субкомпактный Hyundai Solaris от южнокорейского производителя. За два последних года цена него выросла на 114,1 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Такие данные получили специалисты сайта «Цена Авто», составив график изменения стоимости этого автомобиля за период с июля 2017 года по июль 2019 года. На данный момент самая дешёвая комплектация автомобиля Hyundai Solaris стоит от 730 тыс. рублей, а самая дорогая — 999 тыс. рублей.

Напомним, новый Hyundai Solaris занимает лидирующие позиции по продажам на рынке в Санкт-Петербурге. Кроме того, это авто входит в пятёрку самых продаваемых моделей в России.

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