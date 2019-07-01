Москва, , 07:59 — REGNUM

Свыше 70% покупателей кроссоверов в России предпочитают компактные модели. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по май 2019 года порядка 72% российских покупателей машин сегмента SUV выбирали компактные модели (подсегменты SUV-В и SUV-C). Стоит отметить, что около 33% покупаемых кроссоверов не имеет полного привода.

За отчётный период из указанного сегмента в России больше всего было реализовано Hyundai Creta. За пять месяцев было продано 28 764 авто этой марки.

Второе место среди популярных компактных моделей SUV занял Renault Duster — 15 166 единиц. Корейская KIA Sportage замыкает тройку лидеров с результатом 13 221 проданная машина.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Volkswagen Tiguan (13 060 ед.) и отечественная LADA 4×4 (12 773 ед.).

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