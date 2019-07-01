Благовещенск, , 05:09 — REGNUM

Выставка вооружения и военной техники прошла в Белогорске в рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Общевойсковое соединение, дислоцированное в Приамурье, на полигоне в городе Белогорске представило образцы вооружения, боевой и специальной техники, которую смогли осмотреть все желающие.

Выставка проходила в течение трёх дней и включала в себя ряд различных мероприятий, выступления творческих коллективов, демонстрировалось наступление мотострелкового взвода с использованием имитации разрывов снарядов и стрельба холостыми патронами. Проводился показ боевой и специальной техники. Возле каждого образца находился военный специалист, который рассказывал о технических особенностях и боевых возможностях каждого конкретного вида техники.

Здесь были представлены основной танк Т-80БВ, самоходные артиллерийские системы 2С3 «Акация» и 2С5 «Гиацинт», реактивные системы залпового огня 9К57 «Ураган» и БМ-21 «Град», тяжёлая самоходная система ТОС-1А «Солнцепёк», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», беспилотный разведывательный летательный аппарат «Орлан-10» и другие виды вооружения.

Во время работы форума на площадке проведения работал мобильный пункт приёма на военную службу по контракту.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке Международный военно-технический форум проходил на нескольких площадках, где демонстрировались образцы боевой и специальной техники авиации, военно-морского флота и сухопутных войск.