Вашингтон, , 22:22 — REGNUM

Общеизвестно, что у каждого человека есть уникальные отпечатки пальцев. Оказывается, что у каждого есть также уникальное сердцебиение, и эта концепция имеет решающее значение для новейшего идентификационного устройства американских военных. Об этом пишет издание Task and Purpose.

Министерство обороны США по просьбе сил специальных операций США использовало этот принцип для разработки инфракрасного лазера, который может идентифицировать вражеских комбатантов на расстоянии, считывая их сердечную подпись.

Jetson, как называют новое устройство американских военных, использует лазерную виброметрию (бесконтактные измерения вибрации) для обнаружения движения поверхности, вызванного сердцебиением человека. Сообщается, что лазер способен проникать сквозь одежду и достигать положительной идентификации примерно в 95 процентах случаев с расстояния до 200 метров. Также существует реальная возможность того, что дальность идентификации может быть увеличена.

Идентификация по ритму сердечной деятельности предлагает некоторые преимущества над некоторыми из традиционных биометрических методов идентификации. Например, сердечная подпись человека не может быть изменена, как лицо или отпечатки пальцев человека.

Возможность измерения уникальных сердечных сигнатур, полученных от человека на расстоянии, обеспечивает дополнительную биометрическую идентификацию, когда условия окружающей среды и изменения внешнего вида лица препятствуют использованию системы распознавания лиц. Очень простые дополнения к внешности человека, такие как борода, солнцезащитные очки или головной убор, могут сделать существующие инструменты биометрической идентификации дальнего действия бесполезными, но маскировка сердечной подписи человека намного сложнее.