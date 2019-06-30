Токио, , 15:45 — REGNUM

Правительство Японии планирует ограничить поставки в Южную Корею химических материалов, использующихся в полупроводниковой промышленности. Об этом сообщает газета Sankei.

Речь идёт о химических веществах, используемых при производстве экранов для смартфонов, а также при обработке кремниевых пластин. Япония является крупнейшим поставщиком этих веществ, производя, например, до 90% фторсодержащих полиимидов от мирового объёма.

В настоящее время Япония поставляет это сырьё южнокорейским предприятиям, включая Samsung Electronics и LG Electronics, в льготном режиме. По данным издания, 1 июля правительство Японии объявит об ужесточении этих требований, что окажет значительное воздействие на южнокорейских производителей.

Отмечается, что эти меры будут приняты на фоне напряжённости в отношениях между двумя странами, возникшей в конце 2018 года. Тогда Верховный суд Южной Кореи обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumimoto Metal выплатить компенсации за использование принудительного труда корейцев во время Второй мировой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение отношений между Южной Кореей и Японией привело к тому, что лидеры этих стран не провели двухсторонней встречи на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.