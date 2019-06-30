Пекин, , 13:09 — REGNUM

Строительство первого терминала международного аэропорта Дасин в Пекине было завершено 30 июня. Об этом сообщает газета ChinaDaily.

Строительство аэропорта Дасин, который призван разгрузить главный аэропорт Пекина — Шоуду — было начато в 2014 году. 30 июня был сдан первый терминал аэропорта, пропускная способность которого составляет до 45 млн пассажиров в год.

Планируется, что к 2025 году будет построен второй терминал, что позволит нарастить максимальную пропускную способность до 100 млн. Однако ожидается, что реальная загруженность к этому времени составит около 72 млн пассажиров в год. Общие затраты на строительство аэропорта оцениваются в $11,65 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в испытательном режиме была запущена линия метро, соединяющая центр Пекина с аэропортом Дасин.