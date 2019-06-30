Нью-Дели, , 12:22 — REGNUM

Правительство Индии рассматривает возможность разработки средств интернет-связи, при использовании которых все данные будут храниться на территории страны. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, к идее разработки альтернативных мессенджеров и почтовых клиентов индийское правительство подтолкнули санкции, наложенные США на китайскую компанию Huawei.

«Идут дискуссии о том, что по стратегическим соображениям и соображениям безопасности в течение определенного периода времени у нас должны быть созданы свои электронная почта, мессендер и другие виды систем связи, которые не зависят от внешних игроков. По крайней мере, для правительственной связи. У нас должен быть свой WhatsApp», — приводит издание слова неназываемого чиновника.

Предполагается, что все данные, передаваемые по разработанным системам, будут храниться на территории Индии. Сначала эти системы будут использоваться для межправительственной корреспонденции, а позже могут получить более широкое распространение.

«Завтра, если США по какой-то причине сочтут нас ненадёжными, всё, что им нужно сделать — это попросить свои компании замедлить работу сетей в Индии, и всё здесь остановится. Мы уязвимы, и мы должны предпринять шаги, чтобы исправить это», — отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае правительство США внесло китайскую компанию Huawei в чёрный список, запретив сотрудничать с ней американским компаниям. 29 июня президент США Дональд Трамп заявил о готовности пересмотреть решение относительно Huawei.