Вашингтон, , 11:50 — REGNUM

Для военного ведомства США разработали прототип устройства, дистанционно распознающего людей по их сердцебиению. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

Наиболее распространённым способом удалённой идентификации людей является использование систем по распознавания лиц. Однако для этого нужно получить хорошие фронтальные фотографии, также систему можно обойти с помощью густой бороды, больших солнцезащитных очков или широкополых головных уборамов.

Новое устройство, получившее название Jetson, было разработано на основе лазеров, использующихся для дистанционного измерения уровня вибрации крупных конструкций, таких как ветряные турбины. Характеристики сердцебиения уникальны для каждого человека, поэтому разработчикам удалось достигнуть высокой точности — до 95%. Прототип может распознавать людей по сердцебиению расстоянии до 200 метров, однако в будущем радиус действия прибора может быть увеличен за счёт использования усовершенствованных лазеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в пекинском международном аэропорту «Шоуду» завершились испытания интеллектуальной системы, предоставляющей информацию пассажирам на основе технологии распознавания лиц.