Пекин, , 11:25 — REGNUM

Китайская компания BOE Technology Group разработала технологическое решение, которое позволит запустить массовое производство жидкокристаллических дисплеев со встроенными датчиками отпечатков пальцев к концу 2019 года. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Оптические датчики отпечатков пальцев начинают широко использоваться в качестве системы идентификации пользователей смартфонов. В 2018 году было поставлено около 30 млн смартфонов с такими датчиками, встроенными в экран, ожидатеся, что в 2019 году поставки вырастут в шесть раз — до 180 млн.

В основном эта технология используется при производстве дисплеев на органических светодиодах (OLED), которые значительно тоньше ЖК-дисплеев. Однако вице-президент BOE Technology Лю Сяодун рассказал, что компания разработала технологию, позволяющую размещать эти датчики и под ЖК-дисплеями. Он заявил, что массовое производство таких экранов для мобильных устройств будет запущено до конца 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года компания BOE Technology поставила 14,62 млн ЖК-дисплеев, сохранив лидерство на рынке.