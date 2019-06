Токио, , 10:00 — REGNUM

Японские производители Suzuki, Mazda, Subaru Corp, Isuzu Motors и Toyota договорились о совместном инвестировании в предприятие по разработке систем автономного вождения Monet. Об этом сообщает Reuters.

Учредителями компании Monet, занимающейся разработкой программного и аппаратного обеспечения для беспилотных автомобилей, являются автопроизводитель Toyota и телекоммуникационная компания SoftBank. Также долями по 10% акций Monet владеют Honda Motor Co Ltd и Hino Motors Ltd.

К совместной разработке технологий автономного вождения также присоединятся компании Suzuki, Mazda, Subaru Corp и Isuzu Motors. Эти автопроизводители инвестируют по $530 тыс. в Monet в обмен на доли акций компании в размере 2%.

Отметим, автопроизводители всё чаще объединяют усилия с конкурентами, а также с технологическими компаниями для разработки сложных программных продуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс объявил о скором заключении соглашения между Volkswagen AG и Ford о сотрудничестве в сфере технологий автономного вождения.