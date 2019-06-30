Москва, , 08:59 — REGNUM

Третья космическая обсерватория серии «Спектр» — «Миллиметрон» — будет запущена после 2027 года, рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачёва РИА Новости.

Миллиметрон (Спектр-М) Roscosmos.ru

Космическая обсерватория «Спектр-М» («Миллиметрон») будет оснащена криогенным телескопом диаметром 10 м. Этот телескоп будет использоваться для поиска чёрных дыр, а также исследованием Вселенной в террагерцевом диапазоне, позволяющем определить наличие на изучаемых астрономических объектах сложных молекул, которые могут свидетельствовать о существовании жизни.

Замдиректора РАН рассказала, что дата запуска этой обсерватории зависит от размеров выделяемого финансирования. Ожидается, что «Спектр-М» будет запущен после 2027 года. Лихачёва добавила, что производители элементов «Спетра-М» уже начали изготовление макетных элементов аппарата, которые будут использоваться для проведения тепловых, вибродинамических и иных испытаний.

Напомним, «Спектр-М» станет третьей российской космической обсерваторией этой серии. Первая обсерватория «Спектр-Р» («Радиоастрон») была запущена в 2011 году, связь с космическим аппаратам была потеряна в начале 2019 года. Запуск второго аппарата — «Спектр-РГ) («Спектр-Рентген-Гамма» — был запланирован на 21 июня 2019 года, однако был перенесён из-за выявленных замечаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что решение о переносе запуска обсерватории «Спектр-РГ» было принято для минимизации рисков возникновения аварийной ситуации.