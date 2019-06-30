Вашингтон, , 07:37 — REGNUM

Первый коммерческий запуск системы SpaceX Starship и Super Heavy может состояться уже в 2021 году, заявил вице-президент американской компании SpaceX Джонатан Хофеллер. Об этом сообщает SpaceNews.

Система SpaceX Starship и Super Heavy, представляющая собой ракету-носитель сверхтяжёлого класса и первую ступень космического корабля, разрабатывается для замены ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy. Планируется, что эта система сможет использоваться не только для запуска космических кораблей, но и для вывода на околоземную орбиту тяжёлых спутников. Система сможет выводить 20 тонн полезной нагрузки на геостационарную орбиту или до 100 тонн на низкую околоземную орбиту.

Вице-президент SpaceX по коммерческим продажам рассказал, что компания ведёт переговоры с тремя клиентами по первому коммерческому запуску с использованием новой системы. Хофеллер отметил, что все эти клиенты являются телекоммуникационными компаниями, а первый коммерческий запуск может быть проведён уже в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания SpaceX провела первые огневые испытания двигателя второй ступени системы Starship и Super Heavy.