Владивосток, , 05:39 — REGNUM

Во Владивостоке состоялся Международный военно-технический форум «Армия-2019», на котором желающие смогли посетить выставки военного вооружения и оснащения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подводный гранатомёт на противодиверсионном катере Алексей Суконкин © ИА REGNUM

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Армия-2019 Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Военная набережная перед штабом ТОФ Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Боевой снегоход Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Выставка боевой техники Алексей Суконкин © ИА REGNUM

На 33 причале Владивостока были представлены корвет «Громкий», ракетный катер Р-11, десантный катер «Иван Карцов», гидрографическое судно, базовый тральщик, противодиверсионный катер, береговой ракетный комплекс «Бастион», беспилотный летательный аппарат «Леер».

Выставка боевой техники: боевая машина пехоты БМП-2 Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Выставка боевой техники: бронетранспортёр БТР-82А Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Выставка инженерного вооружения Алексей Суконкин © ИА REGNUM

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На площадке перед штабом Тихоокеанского флота были выставлены образцы боевой техники: боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-82А, противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», реактивная система залпового огня «Град», зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», автоперевязочная, ремонтные машины.

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Десантный катер «Иван Карцов» Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Очередь на корвет «Громкий» Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Новейший корвет «Громкий» Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Ракетный катер Р-11 Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, основные мероприятия Международного военно-технического форума «Армия» проходят в подмосковном парке «Патриот». Форум проводится с 2015 года и стал ключевым событием для оборонно-промышленного комплекса России, участие в нём принимают делегации, представляющие порядка 120 стран, в том числе более 40 министров обороны.