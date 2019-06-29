Иерусалим, , 16:22 — REGNUM

Частная израильская аэрокосмическая компания SpaceIL планирует отправить второй аппарат серии «Берешит» не к Луне, а к другому астрономическому объекту. Об этом сообщается на официальной странице SpaceIL в социальной сети Twitter.

Первая израильская лунная станция «Берешит», разработанная компанией SpaceIL, была запущена в феврале 2019 года. 4 апреля аппарат успешно вышел на окололунную орбиту, 11 апреля была предпринята попытка мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли. Однако попытка оказалась неудачной, и аппарат потерпел крушение.

После крушения «Берешита» в SpaceIL объявили о планах по созданию второго космического аппарата для отправки на Луну. Правительство Израиля сообщило о готовности поддержать этот проект.

В настоящее время в SpaceIL пересмотрели планы относительно «Берешит-2» — аппарат будет запущен к другому астрономическому телу.

«Путешествие «Берешит» на Луну уже было воспринято как успешное, рекордное достижение. Теперь мы будем искать другую цель для «Берешит-2», — заявили в SpaceIL.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в SpaceIL рассказали, что причиной крушения аппарата «Берешит» при попытке посадки на лунную поверхность стал сбой в работе бортового компьютера.