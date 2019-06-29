Пекин, , 14:14 — REGNUM

Китайская компания Huawei поставила более 10 млн смартфонов новой серии Huawei P30 за 85 дней с начала продаж. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на заявление представителя Huawei Хе Ганга.

Компания Huawei запустила продажи новой модели флагманской линейки смартфонов в апреле 2019 года. Представитель компании сообщил, что первые 10 млн устройств были поставлены в течение 85 дней с начала продаж, что является рекордным показателем для Huawei. Для сравнения, для продажи 10 млн предыдущих смартфонов этой серии — Huawei P20 — потребовалось 147 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» G20 в Осаке президент США Дональд Трамп заявил о готовности пересмотреть решение о запрете поставок продукции компании Huawei в США.