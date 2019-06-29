Москва, , 12:01 — REGNUM

Специалисты космодрома «Байконур» начали подготовку космического корабля «Союз МС-14» к запуску, во время которого будет испытываться ракета-носитель «Союз-2.1а». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космический корабль был выгружен из транспортировочного вагона и установлен на специальном стенде в монтажно-испытательном корпусе космодрома. Планируется, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14» будет запущена 22 августа.

Ранее ракеты-носители этого типа использовались только при запусках грузовых кораблей и автоматических космических аппаратов. Предстоящий запуск станет испытательным для РН «Союз-2.1а», поэтому корабль «Союз МС-14» отправится к Международной космической станции (МКС) без экипажа.

Напомним, в настоящее время для запусков пилотируемых модификаций «Союзов» к МКС используются ракеты-носители «Союз-ФГ». В этих РН применяются системы управления, изготавливаемые на украинском предприятии «Объединение Коммунар». Поэтому в Роскосмосе приняли решение о переводе запусков на ракеты-носители «Союз-2.1а», полностью изготавливаемые из отечественных комплектующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в ракетно-космическом центре «Прогресс» заявили, что первая ракета-носитель «Союз-2.1а», которая будет использоваться для пилотируемого запуска, будет произведена к концу 2019 года.