Москва, , 09:03 — REGNUM

Специалисты научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» приступили к разработке катапультных кресел для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом 29 июня рассказал ТАСС заместитель главного конструктора по науке, авиационным средствам спасения и системам заправки НПП «Звезда» Виктор Шибанов.

Представитель ведущего российского предприятия в области авиационных систем жизнеобеспечения рассказал, что работы по созданию катапультных кресел для перспективного бомбардировщика были начаты в соответствии с графиком.

Планируется, что замещение актуальной линейки стратегических бомбардировщиков перспективными комплексами начнётся к 2030 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов заявил, что первый бомбардировщик проекта ПАК ДА совершит первый полёт в 2025 или 2026 году.