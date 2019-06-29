Вашингтон, , 08:32 — REGNUM

Новая модель профессионального настольного компьютера Mac Pro американской компании Apple будет производиться на заводе Quanto Computer Inc. в Китае. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Mac Pro (сс) Ruben Schade

Линейка профессиональных рабочих станций Mac Pro являлась одним из немногих устройств Apple, производимых на территории США. Эти компьютеры отличаются не только высокой производительностью, но и высокой стоимостью — новые модели будут продаваться за $6 тыс.

По данным издания, новые Mac Pro для Apple будет собирать тайваньская компания Quanta Computer Inc. Компьютеры будут производиться на заводе компании недалеко от Шанхая. Отмечается, что это позволит Apple сэкономить на доставке комплектующих, большинство из которых также производится в азиатском регионе.

Отметим, решение Apple о переносе производства из США в Китай принимается на фоне продолжающейся американо-китайской торговой войны. Компьютеры Mac Pro, собираемые в Китае, также могут попасть под действие заградительных таможенных пошлин, введённых администрацией США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня агентство Reuters рассказало о планах Apple по выводу части производственных мощностей из Китая для минимизации потерь от войны. По данным издания, Apple попросила основных поставщиков оценить затраты на вывоз из Китая от 15% до 30% производственных мощностей.