Москва, , 07:31 — REGNUM

Специалисты космодрома Байконур завершили сборку блоков первой и второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая будет использоваться при запуске корабля «Союз МС-13». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Планируется, что собранная ракета-носитель с пилотируемым космическим кораблём будет запущена 20 июля. «Союз МС-13» доставит на Международную космическую станцию (МКС) космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта Европейского космического агентства Луку Пармитана, а также астронавта американского аэрокосмического агентства NASA Эндрю Моргана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня главная медицинская комиссия признала космонавтов основного и дублирующего экипажа экспедиции МКС-60/61 Александра Скворцова и Сергея Рыжикова годными к полёту по состоянию здоровья.