Кубинка, Московская область, , 17:15 — REGNUM

Российский робот-симулятор для обучения и тренировок военных медиков впервые показан на военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщает 28 июня пресс-служба Минобороны России.

Симулятор представили специалисты Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

Учебный тренажёр российского производства в виде куклы человеческого роста позволяет отрабатывать порядка 30 вариантов помощи при наиболее вероятных ранениях.

У робота в зависимости от полученных «ранений» и оказываемой медпомощи закрываются и открываются глаза, также реагирующие на свет, имитируется дыхание с различными патологическими признаками, прослушивается сердце, а искусственная кровь имитирует кровотечения и реакции на различные перевязки.

«Благодаря новейшему программному обеспечению обучаемый погружается в виртуальную реальность и отрабатывает различные сценарии по оказанию неотложной помощи пострадавшим на поле боя, в том числе видит динамическую картину местности с движением военной техники, слышит взрывы и выстрелы, прохождение команд и переговоры военнослужащих», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-технический форум «Армия-2019» проводится на территории подмосковного парка «Патриот». Мероприятия форума будут осуществляться с 25 по 30 июня.