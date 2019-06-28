Мадрид, , 16:53 — REGNUM

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила на прошедшем Парижском авиасалоне, что подписание Меморандума о взаимопонимании позволило Мадриду присоединиться к программе создания франко-немецкого перспективного боевого авиационного комплекса (FCAS). Испания будет иметь равную с Германией и Францией долю в проекте. Это предполагает первоначальные инвестиции в размере 110 миллионов евро. Об этом пишет Defense-Aerospace.com.

Сумма представляет собой долю Испании в концептуальном исследовании программы, которая завершится к концу 2020 года, и начале демонстрационной фазы. Она будет добавлена к 220 миллионам евро, уже выделенным Францией и Германией.

На сегодняшний день Франция и Германия уже санкционировали финансирование в размере 65 миллионов евро для контракта на концептуальное исследование, который должен был быть подписан на Парижском авиасалоне, но теперь будет официально оформлен в сентябре 2019 года. Однако промышленность работает над исследованием уже с февраля 2019 года.

Испанское финансирование должно быть одобрено советом министров страны, который, как ожидается, утвердит потолок и первоначальные инвестиции в размере 110 миллионов евро, которые откроют двери для промышленного участия в программе FCAS.