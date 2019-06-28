Москва, , 15:12 — REGNUM

Лаборатория «Мехатронные системы» продемонстрировала на форуме «Армия-2019» бесплотный снегоход. Об этом пишет ресурс Mil.Press.

Создание беспилотника началось в 2017 году. Уже концу 2018 года на штатный снегоход были установлены исполнительные механизмы. Зимой 2018−2019 годов данные узлы прошли проверку на испытаниях.

Робот имеет одну отличительную особенность, у него есть стабилизационная платформа. Она позволяет за счет перемещения вокруг своей оси удерживать снегоходу устойчивость по курсу при перемещении по сложному рельефу. На зиму 2019−2020 годов запланировано провести испытания уже в реальных условиях.

Пока аппарат еще не может перемещаться автономно, а управляется дистанционно. Автономный режим беспилотный снегоход получит уже к концу 2019 года. Конструкторы также предполагают двигатель внутреннего сгорания заменить на электрический. Таким образом удастся снизить вес аппарата и решить некоторые проблемы конструкции, в частности, повысить отзывчивость двигателя на управляющие команды.