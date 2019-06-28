Москва, , 11:13 — REGNUM

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета. Об этом 28 июня сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Content Review.

Мобильный интернет (сс) Paul Hanaoka

В июне 2019 года российские пользователи в среднем платили за 1 Гб трафика 37,9 рублей. Таким образом, Россия уступила по этому показателю Ирану, Казахстану и Египту, которые заняли первое, второе и третье места соответственно.

Исследователи также отметили, что наша страна заняла первое место в списке стран с самым дешевым безлимитным доступом к сети. Средняя стоимость такого доступа составляет 613 рублей в месяц, притом, что в мире за это в среднем платят 2791,8 рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в селе Наумовка Хабаровского края закрыли ЗАГС из-за отсутствия интернета. Власти объяснили это изменениями в российском законодательстве.