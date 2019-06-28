Ульяновск, , 11:09 — REGNUM

Самым популярным пикапом на российском рынке в мае 2019 года стала Toyota Hilux. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Toyota Hilux Toyota.ru

Всего в России в мае этого года было реализовано 694 новых пикапа — это на 11,4% меньше аналогичного периода 2018 года.

В последний весенний месяц 2019 года лидером продаж среди пикапов стала японская модель Toyota Hilux с результатом в 255 проданных авто. Этот показатель на 3% меньше, чем в мае прошлого года.

Вторую строчку занимает ранее лидирующий шесть месяцев подряд отечественный пикап от Ульяновского автозавода. В мае 2019 года было продано всего 232 пикапа УАЗ, что на 8,3% меньше, чем в мае 2018 года. При этом УАЗ «Пикап» стал лидером сегмента по итогам первых пяти месяцев 2019 года.

В тройку лидеров также вошла модель японского производства — Mitsubishi L200. Этот пикап купили 95 жителей России (-19,5%).

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