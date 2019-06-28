Москва, , 10:38 — REGNUM

Российские дилеры британской компании Jaguar Land Rover начали приём заказов на обновленное авто Discovery Sport. Об этом 28 июня сообщается на сайте «Цена Авто».

2020 Land Rover Discovery Sport Motoring Research

Сообщается, что британский кроссовер 2020 модельного года поступит в продажу осенью этого года. Цены на него варьируются от 2 млн 930 тыс. рублей до 4 млн 082 тыс. рублей.

Discovery Sport будет предлагаться в комплектациях: Standard, S, SE, HSE и R-Dynamic.

Под капотом авто установлен мотор на 2 л. мощностью 200 и 249 л. с. Кроме того, есть два варианта с дизельными установками на 150 и 180 л. с.

У обновленного авто новые светодиодные фонари, решетка радиатора и бамперы. Кроме того, в Discovery Sport 2020 модельного года обзавелся новой мультимедийной системой Touch Pro.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в России начались продажи нового Range Rover Evoque.

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