Москва, , 09:55 — REGNUM

В России числится 2,65 млн автомобилей, которые старше 30 лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Советская машина Lada

По данным агентства, в стране зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей. Их них 6% машин старше 30 лет. Причём более половины таких автомобилей — это модели Lada. Их количество на российском рынке составляет 1,41 млн единиц.

Вторую строчку занимают автомобили японского бренда Toyota с долей 9,4%. Всего в России числится 250 тыс. различных моделей Toyota, которые старше 30 лет.

Третье место занимает «Москвич» (150 тыс. ед., 5,7%).

Далее идут различные модели Audi (3,9%), Volkswagen (3,7%), Opel (3,2%), Nissan (3,1%), Ford (2,3%), Mercedes-Benz (2%) и BMW (1,7%).

Читайте также: Стал известен среднегодовой пробег автомобилей в России