Москва, , 08:53 — REGNUM

Узбекский автопроизводитель Ravon сертифицировал в России седаны R3 Nexia и хэтчбеки R2. Обе эти модели могут уже поступить на российский авторынок, сообщает портал Motor.ru.

Ранее сообщалось, что узбекская компания получила одобрение типа транспортного средств (ОТТС) на хэтчбеки R2. Они будут идти с мотором на 1,2 л. и мощностью 85 л. с. Сообщается, что начальная цена хэтчбеков в России может варьироваться от 799,9 тыс. рублей до 849 тыс. рублей.

Согласно данным сертификата на R3 Nexia, автомобиль будет идти с мотором на 1,5 л. и мощностью 106 л. с. Причём произведен седан будет на заводе в Узбекистане, хотя ранее стало известно, что авто могут начать производить в Черкесске.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Узавтосаноат», которая выпускает автомобили под марками Chevrolet и Ravon, известила в январе 2019 года о своем возвращении на российский авторынок после пересмотра своей ценовой политики.

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