Стокгольм, , 08:07 — REGNUM

Шведская автомобилестроительная компания Volvo начала выпуск бронированных авто на базе кроссоверов Volvo XC90 T6 AWD. Об этом сообщает RG.

Немецкая компания Trasco Bremen GmbH, которая специализируется на бронировании седанов и внедорожников для государственных и коммерческих клиентов, после того, как к ней поступит с конвейера новенький Volvo XC90, доработает его до бронированной версии. Авто получит броню класса VR8, что обеспечит защиту от пуль летящих под любым углом. Кроме того, машина с такой защитой способна выдержать взрыв 15 кг тротила на расстоянии от двух метров.

Благодаря толстой бронированной пластине толщиной в 10 мм, автомобиль стал тяжелее на 1,4 тонны. Общий вес броневика составил 4 тонны. Вследствие этого, автомобилю сделали усиленную подвеску, увеличили дорожный просвет и поставили модифицированные тормоза.

В странах Европы уже начался прием заказов на бронированные Volvo XC90. Клиенты смогут получить их в конце года.

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