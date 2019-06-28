Москва, , 07:51 — REGNUM

В среднем годовой пробег легковых авто в России в 2019 году составляет 17,5 тыс. км. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Пробег автомобилей, которым ещё не исполнилось пяти лет, превышает среднегодовой по России. Так, у автомобилей чешского бренда Skoda в среднем в год пробег составляет 20,7 тыс. км, а у немецкой марки Volkswagen — 19,4 тыс. км. Стоит отметить, что именно эти бренды чаще всего покупают для такси.

Следом идут шведские автомобили Volvo (19,4 тыс. км) и американские Ford (18, 8 тыс. км). Приблизительно одинаковый среднегодовой пробег у таких марок, как Hyundai (17,9 тыс. км), Lada (17,9 тыс. км), Toyota (17,85 тыс. км), Mitsubishi (17,8 тыс. км), KIA (17,7 тыс. км) и Citroen (17,7 тыс. км).

А вот у китайской марки Chery, японской Suzuki и немецкой Porsche средний пробег в год до 14 тыс. км.

Сообщается, что статистика по среднегодовому пробегу в России была подготовлена по более 2 млн объявлений о продаже автомобилей в 2019 году, с учетом корректировки на скрутку.

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