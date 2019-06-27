Москва, , 23:39 — REGNUM

Северный морской путь будет патрулировать новая эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34, которую сформируют на Северном флоте, сообщает 27 июня газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Источник подчеркнул, что эти самолёты обладают сочетанием нужных характеристик для контролирования почти всего Северного морского пути.

В частности, дальность полёта Су-34 такова, что он может «достать» практически любую точку этого региона, а наличие в его арсенале противокорабельных ракет Х-35У позволяет уничтожить любой боевой корабль, какими бы системами ПВО он ни был оснащён.

Как сообщало ИА REGNUM, российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 также способен выполнять задачи фронтового бомбардировщика и наносить высокоточные ракетно-бомбовые удары.

Су-34 относится к поколению 4++, отличаясь от других российских боевых самолётов этого класса тем, что не оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги, обеспечивающими сверхманевренность.