Кубинка, Московская область, , 19:31 — REGNUM

На форуме «Армия-2019» представлена Одно из подразделений «Уралвагонзавода» представило на форуме «Армия-2019» плавающую бронемашину 2С38, созданную в рамках проекта ЗАК-57 Деривация СВ ПВО.

Зенитная артиллерийская установка разработана специалистами АО «ЦНИИ «Буревестник». Это плавающая гусеничная боевая машина способная стрелять, даже находясь в воде. БМ 2С38 оснащена боевым дистанционно управляемым модулем с 57-мм пушкой высокой баллистики и повышенной точности с полностью автоматизированной системой управления огнём.

В боекомплект из 148 унитарных выстрелов входят многофункциональные снаряды с дистанционным взрывателем и управляемым подрывом. Кроме того, новое орудие может вести огонь обычными снарядами автоматической зенитной пушки С-60.

Скорострельность 2С38 доходит до 120 выстрелов в минуту, что позволяет уничтожать любые воздушные цели, включая беспилотники, управляемые и крылатые ракеты.

Наземные и надводные цели 2С38 способна поражать на дальности до трёх километров в любое время суток и в любых погодных условиях.