Кубинка, Московская область, , 18:19 — REGNUM

Вооружённые силы РФ в 2020—2021 годах получат первые десять вертолётов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения, сообщил 27 июня журналистам глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Вертолёт Ми-8АМТШ-В Russianhelicopters.aero

По его словам, соответствующий контракт был подписан на форуме «Армия-2019», и этим дан старт серийному производству вертолётов Ми-8АМТШ-ВН.

Андрей Богинский пояснил, что опытный образец такого вертолёта уже испытан. Вертолёты Ми-8 АМТШ-ВН способны выполнять задачи в ночных и самых сложных метеорологических условиях, будут вооружены двумя курсовыми пулемётами 12,7-мм калибра, а экипаж получит приборы ночного видения.

«Опытный образец уже есть. «Серия» начнется после подписания контракта. Вертолет дополняется спецоборудованием по требованию Минобороны с учетом сирийского опыта эксплуатации», — сказал Богинский.

Кроме того, вертолёт оснащается системой защиты от ракет ЛСЗ-8ВН, автоматически распознающей пуск ракет и нейтрализующей их постановкой помех и ложными целями.

Экипаж и важные узлы вертолёта защищены титановой броней, а десантный отсек прикрыт съёмной кевларовой защитой.