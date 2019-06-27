Кубинка, Московская область, , 17:51 — REGNUM

Министерство обороны России подписало госконтракт по закупке 98 ударных вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник», заявил 27 июня замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

Вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник» Mil.ru

Об этом он сообщил на форуме «Армия-2019».

Напомним, модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» недавно испытывался в условиях боевых действий на территории Сирии.

Вертолёт предназначен для уничтожения бронетехники противника, ведения разведки и целеуказаний для авиаударов и артиллерии. От предшественников Ми-28Н «Ночной охотник» отличается локатором кругового обзора, установленным над несущим винтом, новыми системами управления.

Стоит отметить, что для Ми-28НМ создаётся ракета, способная круглосуточно уничтожать бронетехнику и укрепления на расстоянии до 15 км.