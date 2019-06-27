Улан-Удэ, , 16:14 — REGNUM

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии в рамках проверки боеготовности отработали одновременный электронный пуск квазибаллистической ракеты «Искандер-М» и крылатой ракеты «Искандер-К». Видео опубликовано на YouTube-канале оборонного ведомства.

«(Военные) отработали одновременный электронный пуск квазибаллистической и крылатой ракет для поражения условных высокозащищённых целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после пусков подразделения выполнили оперативную смену позиционного района для отработки очередных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, были подняты по тревоге. К проверке боеготовности были привлечены ракетные, артиллерийские, мотострелковые и танковые соединения, а также бригада связи и подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

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