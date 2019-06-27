Алабама, США, , 15:44 — REGNUM

Американская автокомпания Ford попросила своего официального дилера в городе Чатом штата Алабама прекратить провокационную акцию ко Дню независимости США. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на генерального менеджера по продажам Chatom Ford Коби Палмер.

По словам Палмер, им приходится придумывать всевозможные акции для продажи автомобилей, поскольку населения Чатома составляет всего 1200 человек. Акция под названием «Бог, оружие и свобода», которую подготовили дилеры Chatom Ford, заключалась в том, чтобы подарить каждому покупателю автомобиля Ford Библию, национальный флаг и, как многие думали, ружьё. Никакого оружия там не дарили, а только выдавали сертификат на его покупку.

Топ-менеджер Chatom Ford добавил, что, придуманная ими акция позволила продать за три дня пять авто, что уже является достижением для их городка.

«Мы проводили акцию, посвященную независимости нашей страны. Компания Ford Motor попросила нас прекратить показ рекламы. Они производят автомобили, которые мы продаем по франшизе, поэтому мы выполняем их требования», — сообщил Палмер.

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