Москва, , 15:23 — REGNUM

Владельцы дорогих немецких автомобилей Mercedes и BMW чаще других скрывают номера своих авто на парковках в Москве. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако эти действия не помогают владельцам премиальных авто избежать штрафов за неуплату парковки.

«Пешие инспекторы ГКУ «АМПП» освобождают номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату», — сообщили в АМПП.

Сообщается также, что с начала 2019 года в Москве было выявлено 1728 автомобилей Mercedes и 1656 BMW с закрытыми государственными регистрационными знаками.

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