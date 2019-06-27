Токио, , 15:01 — REGNUM

Японская компания Mitsubishi Motors планирует возобновить производство моделей Lancer Evolution. Об этом сообщает издание Autocar.

Автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution, который является спортивной модификацией Mitsubishi Lancer, возможно будут собирать на платформе Renault Megane RS. Это будет совместная разработка альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Сообщается, что одиннадцатое поколение Lancer Evolution может быть выпущено в виде четырехдверного седана или пятидверного хэтчбека. Под капотом авто может быть установлен бензиновый турбомотор на 2 л. и роботизированная трансмиссия.

Напомним, в 1992 году было выпущено первое поколение Mitsubishi Lancer Evolution. В 2016 году японская компания прекратила производство автомобилей в десятом поколении. Последний Lancer Evolution был реализован в феврале 2017 года.

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