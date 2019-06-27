Москва, , 14:46 — REGNUM

Итальянская автомобильная компания Lamborghini начала продажи в России суперкара Huracan Evo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lamborghini Huracan Evo Lamborghini

Презентация новой модели прошла на гоночной трассе Moscow Raceway. В ней приняли участие инструкторы гоночного подразделения Lamborghini Squadra Corse.

По словам руководителя марки Lamborghini в России Константина Сычева, с началом продаж суперкара итальянская компания намерена укрепить свои позиции в России.

Под капотом авто установлен мотор на 5,2 л., мощность которого составляет 640 л. с. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,9 с. Его максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Напомним, суперкар Lamborghini Huracan Evo побил рекорд трассы Нюрбургринг для серийных автомобилей. Он проехал трассу за 6 минут 52 секунды.

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