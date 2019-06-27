Кубинка, Московская область, , 14:08 — REGNUM

Танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности представили специалисты Омского завода транспортного машиностроения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Об этом 27 июня сообщает пресс-служба предприятия.

Мостоукладочная машина получила название МТУ-2020. Она представляет собой бронированный комплекс, созданный на основе элементов танков Т-72Б3 и Т-90А. Мостоукладчик позволяет возводить конструкции из полимеркомпозитных материалов длиной 27 метров, грузоподъемностю 60 тонн и шириной проезжей части 4,6 метров. При этом время установки на препятствие без выхода экипажа не превышает пяти минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня. Его организатором выступает министерство обороны России. В этом году в мероприятиях форума принимают делегации, представляющие порядка 120 стран, в том числе более 40 министров обороны.

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