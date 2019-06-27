Москва, , 13:42 — REGNUM

Для воздушно-десантных войск была создана самоходная противотанковая установка «Спрут-СДМ1». Она имеет на вооружении гладкоствольное 125-мм орудие 2А75М, которое может использовать все типы российских танковых снарядов. Основная задача «Спрут-СДМ1» — бороться с танками вероятного противника.

С учетом того, что установка должна десантироваться из самолетов военно-транспортной авиации, она ограничена по массе до восемнадцати тонн. Ограничение по массе также обусловило и наличие только противопульной защиты у боевой машины.

АО «СКБМ», входящее в состав холдинга «Высокоточные комплексы» в настоящее время разрабатывает на базе «Спрут-СДМ1» легкий плавающий танк. Боевая машина будет неавиадесантируемой, поэтому получит более мощное бронирование и другую ходовую часть. Вооружение на новом танке будет таким же, как и у «Спрут-СДМ1».

Будет использована ходовая часть (торсионная подвеска) от БМП-3. Торсионная подвеска более надежна и менее прихотлива по сравнению с гидропневматической подвеской «Спрут-СДМ1». Название для проекта создания нового плавающего танка пока еще не придумано. Об этом пишет ТАСС.