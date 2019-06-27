Кубинка, Московская область, , 13:39 — REGNUM

Противопехотные мины с элементами «искусственного интеллекта», которые способны самостоятельно распознавать цели, деактивироваться и самоликвидироваться, представили специалисты концерна «Техмаш» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Об этом 27 июня сообщает пресс-служба предприятия.

«Входящая в состав кассеты осколочная противопехотная мина ПОМ-3 является первой в мире противопехотной миной дистанционной установки с неконтактным взрывателем с сейсмическим датчиком цели», — сообщил генеральный директор концерна Владимир Лепин.

Российская разработка обеспечивает автоматическую установку времени самоликвидации непосредственно перед минированием. Таким образом, военные подразделения получат возможность автоматического обезвреживания установленного минного поля.

Мина ПОМ-3 способна осуществлять выбор цели на фоне шумовых помех, выделять бойца в зоне реагирования и отличить человека от животного.

Форум «Армия» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 2015 года. Мероприятие является ключевым событием для оборонно-промышленного комплекса России, участие в нём принимают делегации, представляющие порядка 120 стран, в том числе более 40 министров обороны.

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