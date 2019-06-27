Токио, , 13:30 — REGNUM

Японская автомобилестроительная компания Mazda планирует в 2020 году начать серийный выпуск автомобилей с полностью электрическими агрегатами. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на главу японской компании Акиру Марумото.

По словам Марумото, компания с начала наладит производство электрических силовых установок, а затем в 2020 году приступит к выпуску полностью электрических моделей Mazda.

«Наконец, в 2021 или в 2022 г. мы выпустим гибридные модели с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети», — сообщил глава японской компании.

В разработке электрокаров будет также принимать участие крупнейшая японская машиностроительная корпорация Denso.

Читайте также: Шварценеггер принял участие в кампании по популяризации электромобилей