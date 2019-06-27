Остин, США, , 13:25 — REGNUM

Компания Apple приняла на работу инженера Майка Филиппо, который ранее занимал должность ведущего специалиста компании ARM. Об этом 26 июня сообщил портал Mac Rumors.

По мнению издания, это подтверждает информацию о том, что с 2020 года компания планирует вместо чипов Intel устанавливать в компьютеры Mac процессоры собственного производства на базе архитертуры ARM.

Журналисты узнали о новой должности Филиппо благодаря его странице в LinkedIn. Архитектор с мая 2019 года работает в офисе компании, расположенном в Остине (штат Техас, США).

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Напомним, Майк Филиппо работал над созданием высокопроизводительных процессоров семейства Cortex, в частности, он разрабатывал архитектуру Cortex-A57, Cortex-A72 и Cortex A76.