Сеул, , 12:40 — REGNUM

Южнокорейская компания KIA официально представила новый городской кроссовер XCeed. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

KIA XCeed Kia

Новый кроссовер, как утверждает операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера, это ответ южнокорейского производителя на растущий спрос на автомобили категории SUV. Причём дизайнеры KIA постарались удовлетворить запросы автолюбителей, сделав автомобиль более спортивным и совместив лучшие качества хэтчбеков и кроссоверов.

Сообщается, что новый KIA XCeed специально предназначен для европейского покупателя.

«Сегмент С является вторым по объемам на европейском автомобильном рынке, а в ближайшие годы он будет играть еще более важную роль. Семейство моделей Ceed теперь предлагает клиентам в этом классе более широкий выбор, чем у любого другого автопроизводителя», — сообщил Эррера.

Новая модель предложена в 12 вариантах окраски кузова, среди которых новый оттенок Quantum Yellow, специально созданный для XCeed.

Выпускаться кроссовер будет на заводе KIA в словацком городе Жилина, где производятся модели Ceed, Ceed Sportswagon и ProCeed.

Продажи нового KIA XCeed в Европе запланированы на осень 2019 года.

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