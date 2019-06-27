Берлин, 27 июня 2019, 12:07 — REGNUM
Немецкая компания Opel представила новое поколение минивэнов Zafira Life. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Новое поколение Zafira Life предлагается в трех размерах с количеством мест до девяти. Доступны варианты авто длиной: 4,60 м, 4,95 м и 5,30 м.
Сиденья авто обиты кожей, кроме того у него имеется панорамная крыша. Раздвижные двери открываются за считанные секунды благодаря новой системе.
Для лучшего сцепления с дорогой Zafira Life оснащена усовершенствованной системой контроля тяги IntelliGrip. Французская компания Dangel предоставила полноприводную версию Zafira Life.
В планах немецкой компании выпустить к 2021 году полностью электрическую версию Opel Zafira Life.
Стоит отметить, что это одна из трех моделей немецкой марки, которая будет продаваться в России. Остальные две — это кроссовер Opel Grandland X и фургон Opel Vivaro.
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