Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM

Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» ежемесячно принимает около 1 млрд запросов от пользователей. Об этом 27 июня сообщила компания на пресс-конференции, посвященной системам голосовых помощников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Голосовой помощник «Алиса» ежемесячно принимает около 1 млрд запросов Андрей Одинцов © ИА REGNUM

Согласно данным за май 2019 года, имеющимся у IT-компании, 86% пользователей пробовали использовать подобные сервисы. Аналитики «Яндекса» утверждают: по состоянию на июнь 2019 года показатель спонтанного знания марки (потребители вспоминают бренд без предварительного его упоминания) в случае «Алисы» приближается к 90%. Показатели систем «Google Aсистент» и Siri находятся примерно на уровне 45%.

Представители компании отметили, что сейчас пользователи имеют доступ к «Алисте» в любом месте и напомнили, что помощник интегрирован в сервисы «Яндекс.Авто» и «Яндекс.Драйв».

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Напомним, 13 июня 2019 года свой сервис голосового помощника запустила компания «Тинькофф». Он получил название «Олег». Отмечается, что клиенты банка не только смогут осуществлять переводы с его помощью, но и получат доступ к различным функциям, предоставляемым экосистемой «Тинькофф».