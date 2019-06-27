Тула, , 11:28 — REGNUM

Китайский автопроизводитель Great Wall (бренд Haval) открыл с мая по июнь 2019 года шесть новых дилерских центров в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Всего дилерская сеть Haval насчитывает 54 официальных дилерских центра в России. Шесть из них открылись в период с мая по июнь в таких городах, как Иваново, Брянск, Ногинск, Смоленск, Псков и Тамбов.

В сообщении компании говорится, что открытие первого завода китайской компании в Тульской области позволило эффективнее осуществлять приоритетные задачи в рамках стратегии развития в России, среди которых — расширение дилерской сети в минимально короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2019 года на территории индустриального парка «Узловая» Тульской области открылся первый завод Haval. Первой моделью, произведенной на этом заводе, стал кроссовер Haval F7.

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